Τα παιδιά διάσημων που άφησαν πίσω τους το επώνυμο των γονιών τους

Το να μεγαλώνει κανείς ως παιδί ενός celebrity συνοδεύεται συχνά από προνόμια, αλλά και από σημαντικές δυσκολίες, ιδίως για όσους επιθυμούν να χαράξουν τη δική τους πορεία χωρίς να βρίσκονται διαρκώς στη σκιά των γονιών τους. Ένα διάσημο επώνυμο μπορεί να ανοίγει πόρτες, ταυτόχρονα όμως δημιουργεί προσδοκίες, προκαταλήψεις και αμφισβήτηση.Για ορισμένους, η λύση ήταν μια διακριτική προσαρμογή στο όνομά τους, ενώ για άλλους μια πλήρης αλλαγή, με στόχο να χτίσουν τη δική τους επαγγελματική ταυτότητα, είτε στον ίδιο χώρο με τους γονείς τους είτε σε εντελώς διαφορετικό πεδίο.Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα παιδιών που άλλαξαν το επώνυμό τους, ώστε να ξεφύγουν από οικογενειακά δράματα ή από τον χαρακτηρισμό του nepo baby.