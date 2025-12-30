Ο Γεώργιος Παπανικολάου, ο δημιουργός του Τεστ Παπ, μας αποκαλύπτεται μέσα από τις επιστολές του

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα γίνω κάποια αξία. Θα εγκληματήσετε αν θελήσετε να με αναγκάσετε να ακολουθήσω άλλο κλάδο. Δε θα τον αγαπήσω ποτέ και θα μείνω μια μετριότης, ενώ εμένα η φιλοδοξία μου είναι να γίνω μεγάλος»: Τα λόγια αυτά γράφει ο Γεώργιος Παπανικολάου στον πατέρα του σε μία από τις 120 επιστολές που αποτυπώνουν όλη την πορεία της ζωής και της καριέρας του σπουδαίου γιατρού και ερευνητή. Η επιθυμία του πατέρα του, να τον δει αποκατεστημένο επαγγελματικά στον τόπο καταγωγής του, την Κύμη, ερχόταν σε αντίθεση με τον δικό του διακαή πόθο, να αφοσιωθεί στην έρευνα. Το πολύτιμο και μοναδικό αρχείο παραδόθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης προς φύλαξη από την ανιψιά του, Όλγα Σταματίου, παρουσία μελών της οικογένειάς του.