Μέγκαν Μαρκλ: Το σχόλιο του πρίγκιπα Χάρι για τη μητέρα της, που μάλλον δεν περίμενε

Η Meghan Markle μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για ένα σχόλιο του πρίγκιπα Harry που έγινε αφορμή για συζήτηση γύρω από τα οικογενειακά τραπέζια των γιορτών και, πιο συγκεκριμένα, για τη σύγκριση ανάμεσα στη δική της μαγειρική και εκείνη της μητέρας της, Doria Ragland.