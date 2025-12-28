Χόλι Ράμσεϊ - Άνταμ Πίτι: Το μεγάλο οικογενειακό δράμα πίσω από τον γάμο της κόρης του σεφ και του Ολυμπιονίκη
Χόλι Ράμσεϊ - Άνταμ Πίτι: Το μεγάλο οικογενειακό δράμα πίσω από τον γάμο της κόρης του σεφ και του Ολυμπιονίκη
Ο παγωμένος αέρας της ημέρας ταίριαζε στα συναισθήματα που κρύβονταν πίσω από την πολυτελή τελετή
H Holly Ramsay, μοντέλο και κόρη του σεφ Gordon Ramsay, παντρεύτηκε με τον Adam Peaty, χρυσό Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση, στο Αββαείο του Μπαθ, στη Βρετανία. Η 25χρονη συνοδευόταν από τον πατέρα της, ο οποίος έγραψε σε μια νέα ανάρτησή του στο Instagram: «Είμαι πραγματικά τόσο τυχερός που συνόδευσα αυτή την όμορφη νύφη και απέκτησα έναν απίστευτο γαμπρό».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα