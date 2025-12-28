Χόλι Ράμσεϊ - Άνταμ Πίτι: Το μεγάλο οικογενειακό δράμα πίσω από τον γάμο της κόρης του σεφ και του Ολυμπιονίκη

H Holly Ramsay, μοντέλο και κόρη του σεφ Gordon Ramsay, παντρεύτηκε με τον Adam Peaty, χρυσό Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση, στο Αββαείο του Μπαθ, στη Βρετανία. Η 25χρονη συνοδευόταν από τον πατέρα της, ο οποίος έγραψε σε μια νέα ανάρτησή του στο Instagram: «Είμαι πραγματικά τόσο τυχερός που συνόδευσα αυτή την όμορφη νύφη και απέκτησα έναν απίστευτο γαμπρό».