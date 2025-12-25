Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ (βίντεο)
Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ (βίντεο)

Στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης συναυλίας Together at Christmas.

Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο στο πιάνο με την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ (βίντεο)
Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Kate Middleton, και η μικρή πριγκίπισσα Charlotte χάρισαν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, ερμηνεύοντας μαζί ένα πιάνο ντουέτο στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης συναυλίας Together at Christmas.

 
Μητέρα και κόρη δεν εμφανίστηκαν ζωντανά στη φετινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ, ωστόσο η μουσική τους συμμετοχή προβλήθηκε σε βιντεοσκοπημένο απόσπασμα, ειδικά ηχογραφημένο για την τηλεοπτική μετάδοση της παραμονής των Χριστουγέννων στο ITV1.

Το κομμάτι που ερμήνευσαν ήταν έργο του Σκωτσέζου συνθέτη Erland Cooper και η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Windsor λίγες ημέρες πριν από τη μετάδοση.

