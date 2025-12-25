Ουκρανία: Στα 7 της έχασε το πόδι της σε πυραυλική επίθεση – Εχθές κέρδισε μετάλλιο στην ενόργανη

Η9χρονη Ουκρανή αθλήτρια Oleksandra Paskal, η οποία έχασε το πόδι της έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση τον Μάιο του 2022, κατάφερε να συγκινήσει και να εμπνεύσει, κατακτώντας διάκριση στο πανουκρανικό τουρνουά ρυθμικής γυμναστικής Rizatdinova Cup 2025.Παρά το βαρύ τραύμα και τις δυσκολίες που ακολούθησαν, δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό της. Με επιμονή, δύναμη ψυχής και αγάπη για τη ρυθμική γυμναστική, επέστρεψε στον αθλητισμό και ανέβηκε στο βάθρο, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο, αποδεικνύοντας πως η θέληση μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τις πιο αδιανόητες αντιξοότητες.