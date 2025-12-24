Η μυθική λάμψη του οίκου ZOLOTAS
Με αφορμή τα 130 χρόνια δημιουργικής πορείας, ο οίκος παρουσιάζει μια νέα, επετειακή συλλογή με ανέκδοτα σχέδια από τα αρχεία του.

Aπό την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, ο οίκος ZOLOTAS αποτελεί συνώνυμο της ελληνικής υψηλής κοσμηματοποιίας και της διαχρονικής αισθητικής. Η ιστορία του ξεκινά στη νεοκλασική Αθήνα του 1895, κοντά στις παρυφές της Ακρόπολης, στην οδό Αιόλου, όταν ο 21χρονος Ευθύμιος Ζολώτας, θέτει τα θεμέλια ενός οράματος που έμελλε να εξελιχθεί στον ιστορικότερο οίκο κοσμηματοποιίας της Ελλάδας.

