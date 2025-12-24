Taylor Swift: Δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια σε οργανισμό για την καταπολέμηση της πείνας

ΗTaylor Swift συνεχίζει να μας εμπνέει με τη γενναιοδωρία και την αφοσίωσή της στους άλλους. Η pop superstar ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια σε δύο οργανισμούς που βρίσκονται κοντά στην καρδιά της: το Feeding America και την American Heart Association, προς τιμήν του πατέρα της, Scott Swift.«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων της Taylor Swift στο Feeding America», έγραψε η Jewel H. Babineaux-Fonteno0, η CEO του Feeding America, του μεγαλύτερου μη κερδοσκοπικού οργανισμού στις ΗΠΑ που ασχολείται με την καταπολέμηση της πείνας.«Αυτή τη γιορτινή περίοδο, η συνεχής υποστήριξή της αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για το τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενωνόμαστε για να τερματίσουμε την πείνα. Όταν ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όσους αντιμετωπίζουν πείνα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι οικογένειες θα έχουν γεμάτο τραπέζι αυτή τη γιορτινή περίοδο και στο μέλλον», πρόσθεσε.