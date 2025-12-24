Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για κακοποίηση ζώων σε άτυπο καταφύγιο των Κρεστένων: «Ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση»
Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για κακοποίηση ζώων σε άτυπο καταφύγιο των Κρεστένων: «Ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση»
Τα νεότερα για την υπόθεση του κυνοκομείου όπου, όπως έγραψε η Save a Greek Stray σε αρχική ενημέρωση, «καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους»
Η Save A Greek Stray κινητοποιήθηκε μέχρι τα Κρεστενά, όπου υπήρξαν καταγγελίες για κακοποίηση ζώων στο άτυπο καταφύγιο του Δήμου. Φτάνοντας εκεί, αντίκρισε μια τραγική κατάσταση, που παρουσίασε ως εξής στην ανάρτησή της στα social media:
«Βρισκόμαστε στην περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, κοντά στο Χάνι Γρύλλου, έξω από το άτυπο καταφύγιο του Δήμου. Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού, απουσία προσωπικού για τουλάχιστον ένα 24ωρο (χρόνος που εμείς μείναμε στο χώρο), κουβάδες χωρίς νερό και άλλους με βρώμικο βρόχινο νερό, καθόλου τροφή – ούτε ξέρουμε για πόσο καιρό – και, επιπλέον, ακάλυπτο λάκκο με υπολείμματα σορών και οστά, πιθανόν νεκρών ζώων».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
«Βρισκόμαστε στην περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, κοντά στο Χάνι Γρύλλου, έξω από το άτυπο καταφύγιο του Δήμου. Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού, απουσία προσωπικού για τουλάχιστον ένα 24ωρο (χρόνος που εμείς μείναμε στο χώρο), κουβάδες χωρίς νερό και άλλους με βρώμικο βρόχινο νερό, καθόλου τροφή – ούτε ξέρουμε για πόσο καιρό – και, επιπλέον, ακάλυπτο λάκκο με υπολείμματα σορών και οστά, πιθανόν νεκρών ζώων».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα