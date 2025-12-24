Εριέττα Κούρκουλου Λάτση για κακοποίηση ζώων σε άτυπο καταφύγιο των Κρεστένων: «Ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση»

Η Save A Greek Stray κινητοποιήθηκε μέχρι τα Κρεστενά, όπου υπήρξαν καταγγελίες για κακοποίηση ζώων στο άτυπο καταφύγιο του Δήμου. Φτάνοντας εκεί, αντίκρισε μια τραγική κατάσταση, που παρουσίασε ως εξής στην ανάρτησή της στα social media:«Βρισκόμαστε στην περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, κοντά στο Χάνι Γρύλλου, έξω από το άτυπο καταφύγιο του Δήμου. Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού, απουσία προσωπικού για τουλάχιστον ένα 24ωρο (χρόνος που εμείς μείναμε στο χώρο), κουβάδες χωρίς νερό και άλλους με βρώμικο βρόχινο νερό, καθόλου τροφή – ούτε ξέρουμε για πόσο καιρό – και, επιπλέον, ακάλυπτο λάκκο με υπολείμματα σορών και οστά, πιθανόν νεκρών ζώων».