Η Fendi γιορτάζει την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris με μια λαμπερή capsule συλλογή
Δύο Baguette και μία Peekaboo που αποτυπώνουν τη χαρούμενη, fashion-forward ενέργεια του show.
Η FENDI συνεργάστηκε με το Emily in Paris, παρουσιάζοντας τις τσάντες που όλοι θα θέλουν να αποκτήσουν. Για τους fans της σειράς, η πέμπτη σεζόν δεν είναι ο μόνος λόγος για γιορτή: ο ιταλικός οίκος λανσάρει μια συλλεκτική capsule collection με δύο Baguette και μία Peekaboo, σχεδιασμένες να αποτυπώνουν τη χαρούμενη, απολύτως fashion-forward ενέργεια του show.
