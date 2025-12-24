Η Fendi γιορτάζει την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris με μια λαμπερή capsule συλλογή
MARIE CLAIRE

Η Fendi γιορτάζει την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris με μια λαμπερή capsule συλλογή

Δύο Baguette και μία Peekaboo που αποτυπώνουν τη χαρούμενη, fashion-forward ενέργεια του show.

Η Fendi γιορτάζει την πέμπτη σεζόν του Emily in Paris με μια λαμπερή capsule συλλογή
Η FENDI συνεργάστηκε με το Emily in Paris, παρουσιάζοντας τις τσάντες που όλοι θα θέλουν να αποκτήσουν. Για τους fans της σειράς, η πέμπτη σεζόν δεν είναι ο μόνος λόγος για γιορτή: ο ιταλικός οίκος λανσάρει μια συλλεκτική capsule collection με δύο Baguette και μία Peekaboo, σχεδιασμένες να αποτυπώνουν τη χαρούμενη, απολύτως fashion-forward ενέργεια του show.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης