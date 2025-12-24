Ευτυχία είναι το πρόσωπο του κοριτσιού από την Παλαιστίνη που παίρνει για δώρο ένα γατάκι (βίντεο)
Ευτυχία είναι το πρόσωπο του κοριτσιού από την Παλαιστίνη που παίρνει για δώρο ένα γατάκι (βίντεο)

Αφού έχασε τα κατοικίδιά του στους βομβαρδισμούς

Ένα κορίτσι από την Παλαιστίνη έχασε τα κατοικίδια ζώα του στους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Όμως μετά την εκεχειρία, και ανήμερα των γενεθλίων του, έλαβε από τον μπαμπά του ένα δώρο-έκπληξη: ένα γκρίζο γατάκι, όπως παρακολουθούμε σε ένα βίντεο που μοιράστηκε πρόσφατα το αγγλόφωνο Al Jazeera.

