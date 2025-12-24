Η παράξενη σύνδεση ανάμεσα στο «Revenge Dress» της πριγκίπισσας Diana και τον Jeffrey Epstein

Οι πρόσφατα δημοσιευμένες φωτογραφίες από τους φακέλους του Jeffrey Epstein έφεραν ξανά στο φως τη στενή σχέση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή με τον Andrew Mountbatten-Windsor, γνωστό στο παρελθόν ως πρίγκιπα Andrew. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε και μια εντελώς απρόσμενη σύνδεση του Epstein με το διαζύγιο της πριγκίπισσας Diana και του Βασιλιά Καρόλου.Σύμφωνα με το GB News, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα μια εξαιρετικά παράξενη φωτογραφία από το αρχείο Epstein, η οποία παραπέμπει άμεσα στον Κάρολο και τη Diana. Στο στιγμιότυπο φαίνεται ένα αποκόμμα εφημερίδας των Times, κορνιζαρισμένο και εκτεθειμένο στο νησί Little Saint James του Epstein, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Το άρθρο αφορούσε το διαζύγιο του τότε πριγκιπικού ζευγαριού και περιλάμβανε φωτογραφία της Diana με το εμβληματικό «Revenge Dress», συνοδευόμενη από τον τίτλο: «Το διαζύγιο δεν αποτελεί εμπόδιο για τον θρόνο, λέει ο πρίγκιπας».