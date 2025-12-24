Η Λίλι Ράινχαρτ σε νέα φωτογραφία με ρόμπα χειρουργείου: «Ακούστε το ένστικτό σας»
Η Λίλι Ράινχαρτ σε νέα φωτογραφία με ρόμπα χειρουργείου: «Ακούστε το ένστικτό σας»
Μοιράστηκε την περιπέτεια υγείας της, μέχρι την οριστική διάγνωση
Η Lili Reinhart έκανε μια νέα, διαφορετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, αυτή τη φορά από το κρεβάτι του νοσοκομείου, πριν μπει στο χειρουργείο, με τη χαρακτηριστική γαλάζια ρόμπα. Ακολουθούν και άλλες φωτογραφίες στην ίδια δημοσίευση, σχετικές με την περιπέτεια της υγείας της, την οποία μοιράζεται θέλοντας να κινητοποιήσει και άλλες γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις που πρέπει και να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται.
