ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία

Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Schiaparelli στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Hainan Island 2025
MARIE CLAIRE

Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Schiaparelli στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Hainan Island 2025

Επέλεξε ένα cape-style φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025.

Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Schiaparelli στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Hainan Island 2025
ΗJuliette Binoche το 2025 έχει παρευρεθεί σε περισσότερα φεστιβάλ κινηματογράφου από σχεδόν κάθε άλλο διάσημο όνομα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Από τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του Cannes Film Festival τον Μάιο, μέχρι εμφανίσεις στο San Sebastián International Film Festival, το Tokyo International Film Festival, το Torino Film Festival, το Red Sea International Film Festival και τώρα το Hainan Island International Film Festival, η παρουσία της υπήρξε σταθερή και απολύτως συνειδητή.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης