Η Ζιλιέτ Μπινός φόρεσε Schiaparelli στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Hainan Island 2025
Επέλεξε ένα cape-style φόρεμα από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025.
ΗJuliette Binoche το 2025 έχει παρευρεθεί σε περισσότερα φεστιβάλ κινηματογράφου από σχεδόν κάθε άλλο διάσημο όνομα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Από τη συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή του Cannes Film Festival τον Μάιο, μέχρι εμφανίσεις στο San Sebastián International Film Festival, το Tokyo International Film Festival, το Torino Film Festival, το Red Sea International Film Festival και τώρα το Hainan Island International Film Festival, η παρουσία της υπήρξε σταθερή και απολύτως συνειδητή.
