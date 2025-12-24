ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η 50χρονη Ντρου Μπάριμορ δείχνει τα σημάδια του χρόνου χωρίς μακιγιάζ (βίντεο)

«Το να μεγαλώνεις είναι προνόμιο»

Η Drew Barrymore δεν φοβήθηκε ποτέ να μιλήσει για το πέρασμα του χρόνου και για θέματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αποτελούσαν ταμπού, όπως η εμμηνόπαυση. Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα βίντεο όπου δείχνει, χωρίς μακιγιάζ, τα σημάδια του χρόνου στο πρόσωπό της και σχολιάζει: «Το να μεγαλώνεις είναι προνόμιο, όχι κάτι που πρέπει να σου προκαλεί φόβο. Ένα προνόμιο που δεν παίρνω ποτέ ως δεδομένο». Το μόνο χρώμα πάνω της είναι οι μοβ ανταύγειες που έχει προσθέσει στα μαλλιά της.

