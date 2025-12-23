Golden Hall x Marie Claire: Το στυλ του χειμώνα σε ένα fashion installation
Golden Hall x Marie Claire: Το στυλ του χειμώνα σε ένα fashion installation
Η ομάδα μόδας του Marie Claire προτείνει τις πέντε πιο δυνατές τάσεις του χειμώνα και σας προσκαλεί να τις ανακαλύψετε στο Golden Hall.
Το Golden Hall υποδέχεται τον φετινό χειμώνα με έναν ξεχωριστό τρόπο: ένα fashion installation με την υπογραφή του Marie Claire. Πέντε θεματικές βιτρίνες εμπνευσμένες από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν, δίνουν στους επισκέπτες ιδέες για τις γιορτινές εμφανίσεις αλλά και την καθημερινότητά τους τον χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
