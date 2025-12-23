Γκρέτα Τούνμπεργκ: Συνελήφθη σε διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο
Υποστήριζε απεργούς πείνας.
Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τη Σουηδή ακτιβίστρια Greta Thunberg την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η βρετανική οργάνωση Prisoners for Palestine.
Σύμφωνα με την οργάνωση, η Thunberg ακτιβίστρια με βάση τον Terrorism Act, επειδή κρατούσε πλακάτ με το μήνυμα: «I support the Palestine Action prisoners. I oppose genocide». Η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την οργάνωση Palestine Action ως τρομοκρατική ομάδα.
Μιλώντας εκ μέρους της πόλης του Λονδίνου, ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι άλλοι δύο άνθρωποι συνελήφθησαν για ρίψη κόκκινης μπογιάς σε κτήριο. Επιπλέον, μια 22χρονη γυναίκα προσήχθη και συνελήφθη για ανάρτηση πλακάτ υπέρ απαγορευμένης οργάνωσης.
