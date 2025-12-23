O Άγιος Βασίλης έφερε βιβλία σε παιδιά άστεγων οικογενειών στο Βερολίνο (βίντεο)
Μαζί με σοκολάτες και πολλή χαρά

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Buechertisch, ή «πάγκος βιβλίων», έχει ως αποστολή να δωρίζει βιβλία σε ιδρύματα και σχολεία – μέχρι σήμερα μετράει πάνω από 30.000 τέτοιες δωρεές. Η νέα δράση της ήταν στο πνεύμα των ημερών: στην κινητή βιβλιοθήκη της, το λεγόμενο «ταξί βιβλίων», επιβιβάστηκε αυτή τη φορά ο Άγιος Βασίλης, που επισκέφτηκε ένα καταφύγιο για άστεγες οικογένειες στο Βερολίνο, φέρνοντας στα παιδιά τσάντες δώρων γεμάτες με σοκολάτες, βιβλία και χαρά.

