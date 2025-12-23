O Άγιος Βασίλης έφερε βιβλία σε παιδιά άστεγων οικογενειών στο Βερολίνο (βίντεο)
O Άγιος Βασίλης έφερε βιβλία σε παιδιά άστεγων οικογενειών στο Βερολίνο (βίντεο)
Μαζί με σοκολάτες και πολλή χαρά
Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Buechertisch, ή «πάγκος βιβλίων», έχει ως αποστολή να δωρίζει βιβλία σε ιδρύματα και σχολεία – μέχρι σήμερα μετράει πάνω από 30.000 τέτοιες δωρεές. Η νέα δράση της ήταν στο πνεύμα των ημερών: στην κινητή βιβλιοθήκη της, το λεγόμενο «ταξί βιβλίων», επιβιβάστηκε αυτή τη φορά ο Άγιος Βασίλης, που επισκέφτηκε ένα καταφύγιο για άστεγες οικογένειες στο Βερολίνο, φέρνοντας στα παιδιά τσάντες δώρων γεμάτες με σοκολάτες, βιβλία και χαρά.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα