Σάντρα Μπούλοκ και Κιάνου Ριβς συναντήθηκαν στο θέατρο - 34 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Speed

Πάνω από 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της αγαπημένης ταινίας δράσης Speed, Keanu Reeves και Sandra Bullock ξανασυναντήθηκαν και απέδειξαν ότι κάποιες σχέσεις δεν σβήνουν ποτέ. Πάνω από τρεις δεκαετίες μετά την ταινία που τους έφερε κοντά οι πρώην συμπρωταγωνιστές και πλέον στενοί φίλοι ξαναβρέθηκαν στα παρασκήνια του Broadway στο Waiting for Godot το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, όπου η ηθοποιός βρέθηκε για να στηρίξει τον φίλο και συνάδελφό της κατά τη διάρκεια της παράστασης στο Hudson Theatre της Νέας Υόρκης.Κυκλοφόρησαν στα μέσα φωτογραφίες με τους δύο ηθοποιούς να χαμογελούν. Η νικήτρια του Όσκαρ φωτογραφήθηκε επίσης σε ομαδική λήψη με τους ηθοποιούς Brandon J. Dirden και Michael Patrick Thornton, που συμμετέχουν στην παραγωγή.«Ήταν απίστευτα γλυκιά και ευγενική με όλους όσους συνάντησε» είπε άνθρωπος του θεάτρου στο People, το οποίο εξασφάλισε τις φωτογραφίες. «Και βλέποντάς την με τον Keanu, φαινόταν σαν να μην είχε περάσει καθόλου χρόνος».