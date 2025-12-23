Τα τυχερά ζώδια της εποχής του Αιγόκερω

Ητύχη ευνοεί τρία ζώδια κατά τη διάρκεια της περιόδου του Αιγόκερου, η οποία ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 19 Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για μια φάση έντονων μεταμορφώσεων, απαραίτητων μετά τη δύσκολη ανάδρομη πορεία του Άρη στον Καρκίνο στις αρχές του 2025, τα απόνερα της οποίας εξακολουθείτε να διαχειρίζεστε.





Με τον Δία στον Καρκίνο, η αποκατάσταση σχέσεων και συναισθηματικών δεσμών γίνεται ευκολότερη, επουλώνοντας πληγές που άφησε πίσω του ο Άρης. Η περίοδος του Αιγόκερου σας βοηθά να χτίσετε πιο σταθερά θεμέλια, να επανασυνδεθείτε με τους άλλους και να πιστέψετε ξανά στα όνειρά σας.





Η είσοδος της Αφροδίτης στον Αιγόκερω στις 24 Δεκεμβρίου φέρνει νέες ερωτικές ιστορίες για όσους είστε ελεύθεροι, ενώ όσοι βρίσκεστε ήδη σε σχέση επωφελείστε από τη σοβαρή και γειωμένη ενέργεια του Κρόνου, ιδανική για νέα ξεκινήματα ενόψει της νέας χρονιάς. Η είσοδος του Ερμή στον Αιγόκερω την 1η Ιανουαρίου ενισχύει τη συγκέντρωση και τον ρεαλισμό.



Η Πανσέληνος στον Καρκίνο στις 3 Ιανουαρίου κλείνει έναν κύκλο και ανοίγει έναν νέο, πιο ώριμο και συνειδητό. Ο Δίας στο ίδιο ζώδιο προσδίδει βάθος και νόημα σε αυτή τη μετάβαση. Η Νέα Σελήνη στις 18 Ιανουαρίου υπενθυμίζει ότι έχετε τη δύναμη να ξεκινάτε από την αρχή και, με την έντονη παρουσία πλανητών στον Αιγόκερω, παραμένετε συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

