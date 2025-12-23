Η Mισέλ Ομπάμα επέλεξε ένα fuzzy Chanel look για την προώθηση του νέου της βιβλίου
Από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Matthieu Blazy για τον γαλλικό οίκο.
Η Michelle Obama αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως αποτελεί επίσημα μια από τις μούσες της Chanel. Στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της βιβλίου, The Look, η πρώην Πρώτη Κυρία εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό σύνολο από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του Matthieu Blazy για τον γαλλικό οίκο.
