Η ανάπηρη κόρη της λατρεύει τα Χριστούγεννα, έτσι η μητέρα της αποφάσισε να τα γιορτάζουν όλο τον χρόνο
MARIE CLAIRE

Η ανάπηρη κόρη της λατρεύει τα Χριστούγεννα, έτσι η μητέρα της αποφάσισε να τα γιορτάζουν όλο τον χρόνο

«Όλες τις εποχές έχει ένα στολισμένο δέντρο στο δωμάτιό της»

Η ανάπηρη κόρη της λατρεύει τα Χριστούγεννα, έτσι η μητέρα της αποφάσισε να τα γιορτάζουν όλο τον χρόνο
Η 24χρονη Elvi, που έχει μια σπάνια γενετική διαταραχή, λατρεύει όσο τίποτα τα Χριστούγεννα. Έτσι η μαμά της, Sam, αποφάσισε να τα γιορτάζουν όλο τον χρόνο, για να της δίνει διαρκώς χαρά. Όπως αφηγείται σε ένα νέο podcast στο BBC: «Λόγω της νοητικής αναπηρίας της, δεν ισχύουν για την Elvi οι συνηθισμένοι κανόνες, δεν ισχύουν τα ημερολόγια, δεν ισχύουν οι κοινωνικές συμβάσεις. Η Elvi έχει έντονα συναισθήματα για ό,τι αγαπάει και λατρεύει τα Χριστούγεννα».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης