Η ανάπηρη κόρη της λατρεύει τα Χριστούγεννα, έτσι η μητέρα της αποφάσισε να τα γιορτάζουν όλο τον χρόνο
«Όλες τις εποχές έχει ένα στολισμένο δέντρο στο δωμάτιό της»
Η 24χρονη Elvi, που έχει μια σπάνια γενετική διαταραχή, λατρεύει όσο τίποτα τα Χριστούγεννα. Έτσι η μαμά της, Sam, αποφάσισε να τα γιορτάζουν όλο τον χρόνο, για να της δίνει διαρκώς χαρά. Όπως αφηγείται σε ένα νέο podcast στο BBC: «Λόγω της νοητικής αναπηρίας της, δεν ισχύουν για την Elvi οι συνηθισμένοι κανόνες, δεν ισχύουν τα ημερολόγια, δεν ισχύουν οι κοινωνικές συμβάσεις. Η Elvi έχει έντονα συναισθήματα για ό,τι αγαπάει και λατρεύει τα Χριστούγεννα».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
