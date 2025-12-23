Έμα Γουίλις: «Ο Μπρους Γουίλις αγαπούσε τα Χριστούγεννα, ήταν στο επίκεντρο όλων»
Μίλησε για τον «πόνο» των γιορτών μετά τη διάγνωσή του με άνοια

Για τους ανθρώπους που πενθούν ή που φροντίζουν έναν αγαπημένο με χρόνια ασθένεια τα Χριστούγεννα είναι μια ακόμα πιο δύσκολη περίοδος μέσα στη χρονιά. Στην Emma Heming Willis, συγκεκριμένα, φέρνει στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που ο σύζυγός της, Bruce, γέμιζε το σπίτι με χαρά. Σήμερα όμως μιλάει για τον «πόνο» αυτών των ημερών, μετά τη διάγνωση του 70χρονου ηθοποιού με άνοια.

