Έμα Γουίλις: «Ο Μπρους Γουίλις αγαπούσε τα Χριστούγεννα, ήταν στο επίκεντρο όλων»
Έμα Γουίλις: «Ο Μπρους Γουίλις αγαπούσε τα Χριστούγεννα, ήταν στο επίκεντρο όλων»
Μίλησε για τον «πόνο» των γιορτών μετά τη διάγνωσή του με άνοια
Για τους ανθρώπους που πενθούν ή που φροντίζουν έναν αγαπημένο με χρόνια ασθένεια τα Χριστούγεννα είναι μια ακόμα πιο δύσκολη περίοδος μέσα στη χρονιά. Στην Emma Heming Willis, συγκεκριμένα, φέρνει στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις από την εποχή που ο σύζυγός της, Bruce, γέμιζε το σπίτι με χαρά. Σήμερα όμως μιλάει για τον «πόνο» αυτών των ημερών, μετά τη διάγνωση του 70χρονου ηθοποιού με άνοια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα