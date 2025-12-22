Chris Rea: Ο δημιουργός του θρυλικού «Driving Home for Christmas» πέθανε σε ηλικία 74 ετών
Chris Rea: Ο δημιουργός του θρυλικού «Driving Home for Christmas» πέθανε σε ηλικία 74 ετών
Ο Βρετανός τραγουδοποιός, γνωστός για τις διαχρονικές επιτυχίες του, άφησε ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα.
Ο Chris Rea, ο Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης που καθήλωσε το κοινό με τις μελωδίες του και πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους σε μια καριέρα που εκτείνονταν σε πέντε δεκαετίες, πέθανε την 22η Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 74 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα