Chris Rea: Ο δημιουργός του θρυλικού «Driving Home for Christmas» πέθανε σε ηλικία 74 ετών

Ο Chris Rea, ο Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης που καθήλωσε το κοινό με τις μελωδίες του και πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους σε μια καριέρα που εκτείνονταν σε πέντε δεκαετίες, πέθανε την 22η Δεκεμβρίου 2025 σε ηλικία 74 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.