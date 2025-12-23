Τα ωραιότερα βελούδινα κομμάτια για τις εξόδους των γιορτών
Το πολυτελές αυτό υλικό συνδυάζει λάμψη και απαλότητα, λειτουργώντας ως πραγματικός «άσος στο μανίκι» για κάθε party look τους πιο κρύους μήνες.
Είναι πανταχού παρόν στις συλλογές της σεζόν και μία από τις βασικές υφές της γιορτινής γκαρνταρόμπας. Ειδικά αυτή την εποχή του χρόνου, πώς να αντισταθεί κανείς στη γοητεία του βελούδου; Το πολυτελές αυτό υλικό συνδυάζει λάμψη και απαλότητα, λειτουργώντας ως πραγματικός «άσος στο μανίκι» για κάθε party look τους πιο κρύους μήνες.
