Έλλη Τρίγγου: «Ό,τι ταΐσεις τους ανθρώπους αυτό θα φάνε. Θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρχει κριτική σκέψη»

Στην ταινία Ο έρωτας γράφεται, η Άννα (Έλλη Τρίγγου) και ο Μιχάλης (Γιάννης Ποιμενίδης) συναντιούνται τυχαία, για να ανακαλύψουν ότι καμιά φορά ο έρωτας και η ζωή βρίσκουν τον δρόμο τους εκεί που δεν το περιμένεις.Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι που από μόνοι τους δυσκολεύονται να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη, πρέπει ξαφνικά να γράψουν ένα βιβλίο μαζί; Η Άννα, μια ανερχόμενη συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, συναντά τον Μιχάλη, έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που ξέρει να χειρίζεται καλά τις λέξεις.Όσο οι σελίδες του βιβλίου γεμίζουν, η φαντασία αρχίζει να μπλέκεται με την πραγματικότητα και να διαμορφώνει μία νέα, δική τους ιστορία. Ακολουθήστε τους σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο παρεμβατικούς φίλους, οικογενειακές ανατροπές και πολύ χιούμορ. Γιατί μερικές φορές τον έρωτα δεν μπορείς να τον προβλέψεις, αρκεί μόνο να τον αφήσεις να γραφτει.Η Έλλη Τρίγγου και ο Γιάννης Ποιμενίδης μάς μιλούν για τους χαρακτήρες που υποδύονται, τη σημασία της βοήθειας, της φαντασίας και της ελευθερίας, αλλά και για τη χαρά μιας συνεργασίας που γεννήθηκε αβίαστα και άφησε πίσω της μια τρυφερή, feel-good ιστορία.Τι σας κέρδισε στους χαρακτήρες σας και πώς τους πλησιάσατε;Έλλη Τρίγγου: «Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η Άννα έχει πολλά αδιέξοδα. Έχει μια προσκόλληση στο παρελθόν που την εμποδίζει να προχωρήσει. Έχει ανασφάλειες. Φοβάται να ρισκάρει και να βρεθεί σε περιοχές που δεν νιώθει ασφάλεια. Με κέρδισε το ότι δεν είναι τέλειος άνθρωπος, όπως δεν πιστεύω ότι υπάρχει και κάποιος άνθρωπος που τα έχει όλα λυμένα».Γιάννης Ποιμενίδης: «Ο Μιχάλης, ως άνθρωπος είναι αρκετά ευέλικτος. Μπορεί να αντιληφθεί, μέσα στη σοβαρή δομή που έχει στο μυαλό του για το πώς θέλει να κυλήσει η ζωή του, πώς θέλει να κάνει τα πράγματα, ότι οφείλει να γίνει λίγο πιο ρευστός, πιο χαλαρός ακόμη πιο ευέλικτος για να τον οδηγήσει ο έρωτας στο σωστό δρόμο».