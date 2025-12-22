Η Έλλη Στάη για τη σεξουαλική παρενόχληση, τους τέσσερις γάμους και την καριέρα της (βίντεο)
Η Έλλη Στάη για τη σεξουαλική παρενόχληση, τους τέσσερις γάμους και την καριέρα της (βίντεο)
Η ισχυρή κυρία της ελληνικής ενημέρωσης με πάνω από τέσσερις δεκαετίες δημοσιογραφικής διαδρομής, μιλά με την άνεση του ανθρώπου που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα
Συναντιόμαστε σε μια στιγμή της ζωής της που δεν μοιάζει με απολογισμό, αλλά με ανασύνταξη. Η Έλλη Στάη δεν βρίσκεται πια στη μόνιμη εγρήγορση ενός καθημερινού δελτίου, όμως παραμένει απολύτως παρούσα: παρατηρεί, σκέφτεται, παρεμβαίνει – όταν έχει λόγο να το κάνει. Μιλά χωρίς βιασύνη για τους αγώνες μεγάλων αποστάσεων στους ανδροκρατούμενους χώρους, τη μητρότητα ως ισορροπία του τρόμου, τη σεξουαλική παρενόχληση προτού γίνει δημόσια συζήτηση και την ανάγκη για ασφάλεια και χάδι που δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Αν κάτι διαπερνά αυτή τη συζήτηση από την αρχή ως το τέλος, είναι η αντοχή – όχι ως ηρωισμός, αλλά ως στάση ζωής.
