Το ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό που αναδείχθηκε το καλύτερο στον κόσμο
Αν και όχι ίσως στην κατηγορία που θα περιμέναμε

Έχει κονταροχτυπηθεί πολλές φορές με το αντίπαλο δέος, τον κουραμπιέ, ακόμα και σε παιδικό βιβλίο, και έχει βγει νικητής. Στην ίδια μάχη νικάει και στις προτιμήσεις όσων προσπαθούν να προσέξουν τη διατροφή τους και, ενώ δεν μπορούν να αντισταθούν σε ένα γιορτινό γλυκό, τουλάχιστον επιλέγουν εκείνο με τις λιγότερες θερμίδες. Τώρα τα μελομακάρονα φτάνουν στην κορυφή του κόσμου, σύμφωνα με μια νέα λίστα της διεθνούς γευστικής πλατφόρμας του Taste Atlas, αν και όχι ίσως στην κατηγορία που θα περιμέναμε: Τιτλοφορούνται τα «καλύτερα μπισκότα του κόσμου», ποζάροντας στο νούμερο ένα της λίστας με εκατό γλυκίσματα από ολόκληρο τον πλανήτη.

