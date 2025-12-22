Οι οικονομικές δυσκολίες φτάνουν στο τέλος τους για αυτά τα ζώδια

Από τις 22 Δεκεμβρίου 2025, οι οικονομικές δυσκολίες αρχίζουν να υποχωρούν για τρία ζώδια. Η Σελήνη στον Υδροχόο φέρνει απρόσμενες λύσεις και έντονη ανάγκη να αλλάξετε παλιά μοτίβα. Αυτή η σεληνιακή ενέργεια σας βοηθά να αποστασιοποιηθείτε από σκέψεις φόβου που σας κρατούσαν εγκλωβισμένους στις ίδιες οικονομικές ανησυχίες. Η καινοτομία αντικαθιστά το άγχος και, ξαφνικά, μια νέα επιλογή εμφανίζεται ή ένα σχέδιο που είχε «κολλήσει» αρχίζει να προχωρά. Ο Υδροχόος φέρνει το απρόβλεπτο, ειδικά εκεί όπου νιώθατε στάσιμοι.