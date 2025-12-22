«Τα μάτια της μια σιωπηλή δύναμη»: Η φωτογραφία του 2025 έχει να κάνει με την εκπαίδευση των κοριτσιών

Σε πολλά μέρη του κόσμου, το άνοιγμα ενός σχολικού βιβλίου είναι μια απλή καθημερινή συνήθεια. Στο Αφγανιστάν, όμως, για εκατομμύρια κορίτσια αποτελεί μια πράξη θάρρους. Η φωτογραφία που τιμήθηκε ως φωτογραφία της χρονιάς απεικονίζει ένα δεκάχρονο κορίτσι σκυμμένο πάνω από το βιβλίο του, σε ένα απομακρυσμένο χωριό, να διεκδικεί το δικαίωμα στη γνώση.Ο Οργανισμός απονέμει κάθε χρόνο τον τίτλο «UNICEF Photo of the Year» σε φωτογραφίες ή φωτογραφικές σειρές επαγγελματιών φωτορεπόρτερ που αποτυπώνουν με ξεχωριστό τρόπο την προσωπικότητα και τις συνθήκες ζωής των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Για το 2025, το βραβείο απονεμήθηκε στη Γαλλίδα φωτορεπόρτερ Elise Blanchard, για μια εικόνα που αποκαλύπτει με σιωπηλή δύναμη μια σκληρή πραγματικότητα: τη στέρηση της εκπαίδευσης για τα κορίτσια στο Αφγανιστάν.Η βραβευμένη φωτογραφία απεικονίζει τη δεκάχρονη Hajira να διαβάζει σκυμμένη πάνω από ένα ανοιχτό σχολικό βιβλίο, μέσα στο λιτό περιβάλλον του απομακρυσμένου χωριού της, στην επαρχία Nangarhar, ανατολικά της Καμπούλ. Το βλέμμα της αποπνέει συγκέντρωση, περιέργεια και αποφασιστικότητα. Η φωτογράφος γνώρισε τη Hajira σε ένα κέντρο υγείας, όπου το κορίτσι ανάρρωνε έπειτα από μήνες ασθένειας. Μαζί με μεταφραστή, τη συνόδευσε στο ταξίδι της επιστροφής στο χωριό της εκεί όπου ζει με την οικογένειά της σε συνθήκες φτώχειας.