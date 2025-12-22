Βαλέρια Γκολίνο: «Και η ασχήμια του Νότου, δική μας είναι»

Η Ιταλίδα με την Ελληνίδα μαμά είναι ένα αυθεντικό παιδί του Νότου, ανάμεσα σε δύο γλώσσες, δύο κινηματογραφικές ηπείρους, δύο ζωές. Τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη της ταινία και το βραβείο Volpi στο Φεστιβάλ Βενετίας («Storia d’amore». 1986), η Γκολίνο δεν νοιάζεται πια για το τι θα πουν οι άλλοι και χωράει μόνο σε ένα καλούπι, το δικό της, κάτι που απέδειξε περίτρανα στην εμφάνισή της στο Marie Claire Power Trip. H Βαλέρια, αλέγκρα και γεμάτη αφοπλιστική ειλικρίνεια, είναι ένας ζωντανός θρύλος του ευρωπαϊκού σινεμά. Από τον «Άνθρωπο της Βροχής» και τις μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές μέχρι τους πιο απαιτητικούς ρόλους του ευρωπαϊκού και ανεξάρτητου σινεμά, η Γκολίνο χάραξε και ακολούθησε τη δική της διαδρομή, μια διαδρομή που της έφερε ένα ακόμη βραβείο Volpi, το 2015, για την ταινία «Per amor vostro».