«Η νύφη έφυγε κλαίγοντας»: Έτσι ξεκίνησε η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ;
«Η νύφη έφυγε κλαίγοντας»: Έτσι ξεκίνησε η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ;

Με αφορμή το πιο πρόσφατο περιστατικό,  της αποξένωσης του Μπρούκλιν από τους γονείς του και στα social media

H saga της οικογένειας Beckham συνεχίζεται: ενώ άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι οι David και Victoria Beckham έκαναν unfollow τον γιο τους, Brooklyn Beckham, με τον οποίο έχουν αποξενωθεί, τώρα ο αδερφός του, Cruz, παίρνει δημοσίως το μέρος των γονιών του. Υποστηρίζει ότι ήταν ο Brooklyn που πήρε την πρωτοβουλία να μπλοκάρει και τους τρεις τους στο Instagram.

