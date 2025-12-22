«Η νύφη έφυγε κλαίγοντας»: Έτσι ξεκίνησε η ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ;

H saga της οικογένειας Beckham συνεχίζεται: ενώ άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι οι David και Victoria Beckham έκαναν unfollow τον γιο τους, Brooklyn Beckham, με τον οποίο έχουν αποξενωθεί, τώρα ο αδερφός του, Cruz, παίρνει δημοσίως το μέρος των γονιών του. Υποστηρίζει ότι ήταν ο Brooklyn που πήρε την πρωτοβουλία να μπλοκάρει και τους τρεις τους στο Instagram.