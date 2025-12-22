Επέστρεψε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα με αναπηρικό αμαξίδιο: Τι δήλωσε; (βίντεο)
Επέστρεψε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα με αναπηρικό αμαξίδιο: Τι δήλωσε; (βίντεο)
Η Michaela «Michi» Benthaus, μηχανικός του ESA, επιβεβαίωσε ότι και, για τα άτομα με αναπηρία, τα όνειρα δεν χρειάζεται να έχουν όρια
Επέστρεψε από το ταξίδι της στο Διάστημα η Michaela «Michi» Benthaus, ο πρώτος άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο που ξεπέρασε αυτό το σύνορο. Η Γερμανίδα μηχανικός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), όταν ρωτήθηκε πώς ένιωσε μακριά από τους περιορισμούς της βαρύτητας απάντησε: «Πολύ όμορφα, προσπάθησα να κάνω τούμπα στον αέρα». Η διαστημική πτήση της κράτησε δέκα λεπτά και, όπως πρόσθεσε, «ήταν, ειλικρινά, η πιο κουλ εμπειρία που έχω ζήσει». Στη νέα ανάρτησή της στο Instagram έγραψε πως ήταν «η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα