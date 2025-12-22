Επέστρεψε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα με αναπηρικό αμαξίδιο: Τι δήλωσε; (βίντεο)
Επέστρεψε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο Διάστημα με αναπηρικό αμαξίδιο: Τι δήλωσε; (βίντεο)

Η Michaela «Michi» Benthaus, μηχανικός του ESA, επιβεβαίωσε ότι και, για τα άτομα με αναπηρία, τα όνειρα δεν χρειάζεται να έχουν όρια

Επέστρεψε από το ταξίδι της στο Διάστημα η Michaela «Michi» Benthaus, ο πρώτος άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο που ξεπέρασε αυτό το σύνορο. Η Γερμανίδα μηχανικός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), όταν ρωτήθηκε πώς ένιωσε μακριά από τους περιορισμούς της βαρύτητας απάντησε: «Πολύ όμορφα, προσπάθησα να κάνω τούμπα στον αέρα». Η διαστημική πτήση της κράτησε δέκα λεπτά και, όπως πρόσθεσε, «ήταν, ειλικρινά, η πιο κουλ εμπειρία που έχω ζήσει». Στη νέα ανάρτησή της στο Instagram έγραψε πως ήταν «η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου».

