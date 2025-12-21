Melania Trump: «Melania» — πίσω από την εικόνα της Πρώτης Κυρίας στο νέο ντοκιμαντέρ της Amazon
MARIE CLAIRE

Μία σπάνια, κινηματογραφική ματιά στη ζωή της, κατά τις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της — μέσα από αποκλειστικό υλικό και πίσω από τις κλειστές πόρτες του Λευκού Οίκου και της οικογένειας.

Τα πολιτικά ντοκιμαντέρ έχουν γίνει πλέον ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τρόπους για να «διαβάσουμε» την εξουσία. Σε αυτή την κατηγορία έρχεται να προστεθεί το Melania, μια παραγωγή της Amazon MGM Studios που στρέφει τον φακό στη Melania Trump και επιχειρεί να φωτίσει μια περίοδο που συζητήθηκε όσο λίγες: τις είκοσι ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 και την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο.

