Home Alone: Τα μυστικά που δεν ξέραμε για την ταινία που έγινε χριστουγεννιάτικη παράδοση
Home Alone: Τα μυστικά που δεν ξέραμε για την ταινία που έγινε χριστουγεννιάτικη παράδοση
Φέτος, η ταινία κλείνει 35 χρόνια από την κυκλοφορία της.
Αν υπάρχει μια ταινία που έχει κερδίσει επάξια τη θέση της στο πάνθεον των εορτών, αυτή είναι το Home Alone. Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το φιλμ του 1990 εξακολουθεί να κάνει μικρούς και μεγάλους να γελούν, να νοσταλγούν και φυσικά να αναπαριστούν την iconic «κραυγή» του Kevin μπροστά στον καθρέφτη. Όμως πίσω από τις κλασικές παγίδες, τα τρεχάματα μέσα στο σπίτι και τη χριστουγεννιάτικη μουσική, υπάρχουν λεπτομέρειες και άγνωστα παραλειπόμενα που πολλοί δεν γνωρίζουν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα