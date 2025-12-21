Home Alone: Τα μυστικά που δεν ξέραμε για την ταινία που έγινε χριστουγεννιάτικη παράδοση

Αν υπάρχει μια ταινία που έχει κερδίσει επάξια τη θέση της στο πάνθεον των εορτών, αυτή είναι το Home Alone. Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το φιλμ του 1990 εξακολουθεί να κάνει μικρούς και μεγάλους να γελούν, να νοσταλγούν και φυσικά να αναπαριστούν την iconic «κραυγή» του Kevin μπροστά στον καθρέφτη. Όμως πίσω από τις κλασικές παγίδες, τα τρεχάματα μέσα στο σπίτι και τη χριστουγεννιάτικη μουσική, υπάρχουν λεπτομέρειες και άγνωστα παραλειπόμενα που πολλοί δεν γνωρίζουν.