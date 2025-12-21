Ariana Grande: Με ένα vintage Bob Mackie 51 ετών για την επιστροφή της στο SNL

Η Ariana Grande έκλεψε την παράσταση πριν καν ανέβει στη σκηνή του Saturday Night Live, επιλέγοντας να φορέσει ένα εντυπωσιακό vintage φόρεμα Bob Mackie ηλικίας 51 ετών. Το μάξι σιφόν κομμάτι, σε ζεστές αποχρώσεις του πορτοκαλί και του χρυσού, αποτελεί μια σύνδεση ανάμεσα στην ιστορία της τηλεόρασης και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.