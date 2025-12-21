Taylor Swift: Η μητέρα της αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Travis Kelce στο νέο Eras Tour docuseries
Taylor Swift: Η μητέρα της αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Travis Kelce στο νέο Eras Tour docuseries

Στο νέο επεισόδιο της σειράς The End of an Era, η Andrea Swift μιλά για το πώς ενθάρρυνε την κόρη της να δώσει μια ευκαιρία σε αυτή τη σχέση.

Taylor Swift: Η μητέρα της αποκάλυψε πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον Travis Kelce στο νέο Eras Tour docuseries
Στο τέταρτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ Taylor Swift | The End of an Era, που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Disney+, αποκαλύφθηκε μια πολύ προσωπική ιστορία για το πώς άρχισε η ρομαντική σχέση ανάμεσα στην Taylor Swift και τον NFL σταρ Travis Kelce — με πρωταγωνίστρια κανέναν άλλο από τη μητέρα της, Andrea Swift.

