Selena Gomez: Μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή στη φωνή της

Η Selena Gomez, μία από τις πιο πολυσυζητημένες σταρ του Hollywood, μίλησε ανοιχτά για ένα θέμα που έχει συζητηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια: την αλλαγή στη φωνή της. Σε πρόσφατο Instagram Live, η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός απάντησε ευθέως σε ερωτήσεις των θαυμαστών της, εξηγώντας πως οι διαφοροποιήσεις στον τόνο και την χροιά της σχετίζονται με τα φάρμακα που λαμβάνει.