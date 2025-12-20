Selena Gomez: Μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή στη φωνή της
Η σταρ αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια τη δημόσια κριτική, μιλώντας για την υγεία της και την προσωπική της εξέλιξη.
Η Selena Gomez, μία από τις πιο πολυσυζητημένες σταρ του Hollywood, μίλησε ανοιχτά για ένα θέμα που έχει συζητηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια: την αλλαγή στη φωνή της. Σε πρόσφατο Instagram Live, η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός απάντησε ευθέως σε ερωτήσεις των θαυμαστών της, εξηγώντας πως οι διαφοροποιήσεις στον τόνο και την χροιά της σχετίζονται με τα φάρμακα που λαμβάνει.
