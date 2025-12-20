Selena Gomez: Μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή στη φωνή της
MARIE CLAIRE

Selena Gomez: Μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή στη φωνή της

Η σταρ αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια τη δημόσια κριτική, μιλώντας για την υγεία της και την προσωπική της εξέλιξη.

Selena Gomez: Μίλησε ανοιχτά για την αλλαγή στη φωνή της
Η Selena Gomez, μία από τις πιο πολυσυζητημένες σταρ του Hollywood, μίλησε ανοιχτά για ένα θέμα που έχει συζητηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια: την αλλαγή στη φωνή της. Σε πρόσφατο Instagram Live, η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός απάντησε ευθέως σε ερωτήσεις των θαυμαστών της, εξηγώντας πως οι διαφοροποιήσεις στον τόνο και την χροιά της σχετίζονται με τα φάρμακα που λαμβάνει.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης