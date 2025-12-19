«Έχουμε και Λέμε»: Ξέρω τι έκανες με το ChatGPT σου
«Έχουμε και Λέμε»: Ξέρω τι έκανες με το ChatGPT σου
Το πραγματικό ερώτημα, όμως, δεν είναι πόσοι το χρησιμοποιούμε αλλά τι κάνουμε με αυτό.
Τρεις στους πέντε Έλληνες έχουν έρθει σε επαφή με το AI, αλλά μόλις 17,7% των Ελλήνων χρησιμοποιούν καθημερινά στη ζωή τους εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, νούμερο που μας κατατάσσει στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα