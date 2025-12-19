«Έχουμε και Λέμε»: Ξέρω τι έκανες με το ChatGPT σου

Τρεις στους πέντε Έλληνες έχουν έρθει σε επαφή με το AI, αλλά μόλις 17,7% των Ελλήνων χρησιμοποιούν καθημερινά στη ζωή τους εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, νούμερο που μας κατατάσσει στις χαμηλότερες θέσεις της Ευρώπης.