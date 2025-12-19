Το πολύχρωμο μακιγιάζ ματιών θα είναι η μεγαλύτερη τάση ομορφιάς του 2026
Η τάση που φέρνει πίσω τη δημιουργικότητα χωρίς υπερβολές.
Το πολύχρωμο μακιγιάζ ματιών ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει το 2026 και αυτή τη φορά η διάθεσή του είναι ξεκάθαρα πιο ανάλαφρη και παιχνιδιάρικη. Σκιές, μολύβια και eyeliner αφήνουν στην άκρη τη σοβαρότητα και μας προσκαλούν να πειραματιστούμε ξανά με το χρώμα, χωρίς άγχος και χωρίς αυστηρούς κανόνες.
Για αρκετό καιρό πολλές από εμάς κρατούσαμε αποστάσεις από τα έντονα μακιγιάζ ματιών. Είτε επειδή φοράμε γυαλιά και νιώθαμε ότι κρύβουν κάθε προσπάθεια είτε επειδή έχουμε συνδέσει τα χρώματα με παλιότερες, πιο απαιτητικές τάσεις. Η αλήθεια είναι πως το μακιγιάζ ματιών έμοιαζε συχνά πιο κουραστικό από διασκεδαστικό. Αυτό όμως αλλάζει.
