Ο James Van Der Beek δάκρυσε μιλώντας για την αγάπη των fans του Dawson’s Creek

ΟJames Van Der Beek μίλησε με ειλικρίνεια και συγκίνηση για τη στήριξη που έχει δεχτεί από το κοινό, καθώς συνεχίζει τη μάχη του με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.Ο 48χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή Today την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου, σε συνέντευξη με τον Craig Melvin, όπου αναφέρθηκε στην απογοήτευσή του που δεν κατάφερε να παρευρεθεί στο reunion του Dawson’s Creek. Η εκδήλωση είχε οργανωθεί ως φιλανθρωπική πρωτοβουλία για τη στήριξη της θεραπείας του, ωστόσο ο ίδιος αναγκάστηκε να απουσιάσει λόγω μιας στομαχικής ίωσης, στέλνοντας στη θέση του την οικογένειά του.«Όσο συντετριμμένος κι αν ήμουν που δεν μπόρεσα να πάω στο reunion του Dawson’s Creek, η οικογένειά μου ήταν εκεί. Συνδέθηκα μέσω Zoom εκείνο το βράδυ και, μόλις κάθισαν στις θέσεις τους, τους χάρισαν όρθιο χειροκρότημα. Όλη η αγάπη που θα είχε κατευθυνθεί σε εμένα, κατευθύνθηκε σε εκείνους», είπε εμφανώς συγκινημένος. «Ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει ποτέ. Είμαι απίστευτα ευγνώμων στους fans γι’ αυτό».