Η Mόνικα Μπελούτσι συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με χρυσά κοσμήματα
Αποδεικνύοντας ότι, πολλές φορές, αρκεί ένα προσεκτικά επιλεγμένο αξεσουάρ για να λάμψεις.
Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι τα αξεσουάρ και ειδικά τα κοσμήματα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν ολόκληρη την εμφάνισή μας. Αυτή τη φορά, την έμπνευση μάς τη δίνει η Monica Bellucci. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην προβολή του Lumière!, μιας ταινίας αφιερωμένης στην ιστορία του κινηματογράφου, που έκανε πρεμιέρα στο εμβληματικό Grand Rex στο Παρίσι. Μια περίσταση που απαιτούσε look αντάξιο του γεγονότος, και δεδομένης της εποχής, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη διακριτική γιορτινή αύρα που εξέπεμπε.
