Η Mόνικα Μπελούτσι συμπλήρωσε το ολόμαυρο σύνολό της με χρυσά κοσμήματα

Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι τα αξεσουάρ και ειδικά τα κοσμήματα έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν ολόκληρη την εμφάνισή μας. Αυτή τη φορά, την έμπνευση μάς τη δίνει η Monica Bellucci. Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην προβολή του Lumière!, μιας ταινίας αφιερωμένης στην ιστορία του κινηματογράφου, που έκανε πρεμιέρα στο εμβληματικό Grand Rex στο Παρίσι. Μια περίσταση που απαιτούσε look αντάξιο του γεγονότος, και δεδομένης της εποχής, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη διακριτική γιορτινή αύρα που εξέπεμπε.



