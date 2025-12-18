Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ποζάρουν με τα παιδιά τους στη νέα χριστουγεννιάτικη κάρτα

ΗKate Middleton και ο πρίγκιπας William συνεχίζουν μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση, αποκαλύπτοντας τη φετινή οικογενειακή φωτογραφία που συνοδεύει τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους.Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ποζάρουν μαζί με τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα George (12 ετών), την πριγκίπισσα Charlotte (10 ετών) και τον πρίγκιπα Louis (7 ετών).Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον Απρίλιο του 2025 από τον φωτογράφο Josh Shinner και δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στους επίσημους λογαριασμούς του ζευγαριού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο στιγμιότυπο, η οικογένεια κάθεται σε ένα λιβάδι γεμάτο νάρκισσους και ποζάρει χαλαρά μπροστά στον φακό. Ο William και ο Louis φορούν ασορτί σκούρα πράσινα πουλόβερ με τζιν, ενώ η Charlotte, που ακουμπά το κεφάλι της στον ώμο του πατέρα της, φορά επίσης πράσινο πουλόβερ τύπου Fair Isle και κασκόλ.Η εικόνα φαίνεται να προέρχεται από την ίδια φωτογράφιση που είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά για τις ευχές στον πρίγκιπα William για τη Γιορτή του Πατέρα, αλλά και για τα πορτρέτα που δημοσιεύτηκαν με αφορμή τα γενέθλια του πρίγκιπα Louis τον Απρίλιο και του πρίγκιπα George τον Ιούλιο. Στις φωτογραφίες εκείνων των περιστάσεων, η πριγκίπισσα Kate δεν είχε εμφανιστεί.