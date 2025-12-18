343 γυναίκες μηνύουν τη Μπριζίτ Μακρόν για τα σεξιστικά της σχόλια - Τι συμβολίζει ο αριθμός

ΗBrigitte Macron βρίσκεται στο επίκεντρο νομικής αντιπαράθεσης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ακούγεται να αποκαλεί φεμινίστριες διαδηλώτριες με προσβλητικό και σεξιστικό χαρακτηρισμό, κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης στο Παρίσι.Συνολικά 343 γυναίκες κατέθεσαν αυτή την εβδομάδα μήνυση για δημόσια εξύβριση κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Ο αριθμός δεν είναι τυχαίος, καθώς παραπέμπει στο ιστορικό μανιφέστο του 1971 υπέρ της νομιμοποίησης των αμβλώσεων, το οποίο είχαν υπογράψει 343 γυναίκες δηλώνοντας δημόσια ότι είχαν προχωρήσει σε διακοπή κύησης.Το επίμαχο βίντεο, που τραβήχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνει τη Brigitte Macron στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère να συνομιλεί με τον Ary Abittan, Γάλλο ηθοποιό και κωμικό, ο οποίος στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Η Brigitte Macron είχε παρακολουθήσει την παράστασή του μαζί με την κόρη της και φίλους.Την προηγούμενη βραδιά, φεμινίστριες ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράσταση φωνάζοντας συνθήματα όπως «Abbitan, βιαστή!», διαμαρτυρόμενες για αυτό που χαρακτήρισαν «κουλτούρα ατιμωρησίας» γύρω από τη σεξουαλική βία στη Γαλλία. Στο βίντεο, η Brigitte Macron ρωτά τον Ary Abittan πώς αισθάνεται και, όταν εκείνος απαντά ότι φοβάται, αναφέρεται στις διαδηλώτριες ως «sales connes» (βρωμιάρες σκύλες) και προσθέτει ότι, αν εμφανιστούν ξανά, «θα τις πετάξουμε έξω».