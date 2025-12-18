Οι πριγκίπισσες Kέιτ και Σάρλοτ με matching εμφανίσεις σε κόκκινο
MARIE CLAIRE

Οι πριγκίπισσες Kέιτ και Σάρλοτ με matching εμφανίσεις σε κόκκινο

Στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα του βασιλιά Καρόλου Γ΄.

Οι πριγκίπισσες Kέιτ και Σάρλοτ με matching εμφανίσεις σε κόκκινο
Η οικογένεια της Ουαλίας έδωσε το παρών στο παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα που διοργάνωσε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την αδυναμία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στη γιορτινή περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης