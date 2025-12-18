Ευρωκοινοβούλιο: Ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο που στοχεύει στη διεύρυνση της πρόσβασης των γυναικών σε ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνοντας ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.Με 358 ψήφους υπέρ, 202 κατά και 79 αποχές, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ μιας μη δεσμευτικής πρότασης που ζητά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να χρηματοδοτεί, μέσω πόρων της ΕΕ, την πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης για γυναίκες που δεν μπορούν να προχωρήσουν νόμιμα στη διαδικασία στη χώρα τους και αναγκάζονται να ταξιδέψουν σε άλλο κράτος-μέλος.H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «My Voice, My Choice» (Η φωνή μου η επιλογή μου), η οποία συγκέντρωσε περισσότερες από 1,1 εκατομμύρια υπογραφές σε όλα τα κράτη-μέλη, για την ενίσχυση της πρότασής της, πρότεινε τη δημιουργία χρηματοδοτικού μηχανισμού για την διασφάλιση της πρόσβασης σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση σε ολόκληρη την ΕΕ.