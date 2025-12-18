Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της ελληνικής περιφέρειας;

Από το 2023 ο οργανισμός WHEN πραγματοποιεί εκτενή ποιοτική έρευνα πεδίου με στόχο να αποτυπώσει τις επαγγελματικές, επιμορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες των γυναικών που ζουν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας με λιγότερους από 20.000 κατοίκους. Με τίτλο «Γυναίκες της Περιφέρειας», έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ευκαιριών ανάμεσα στις γυναίκες των αστικών κέντρων και εκείνες της περιφέρειας, προσφέροντας γνώση και τεκμηρίωση για τις προκλήσεις, τα εμπόδια αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις λύσεις που προτείνουν οι ίδιες οι γυναίκες για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις περιοχές τους.