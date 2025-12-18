Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της ελληνικής περιφέρειας;
MARIE CLAIRE

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της ελληνικής περιφέρειας;

Αυτά είναι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας πεδίου του WHEN.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γυναίκες της ελληνικής περιφέρειας;
Από το 2023 ο οργανισμός WHEN πραγματοποιεί εκτενή ποιοτική έρευνα πεδίου με στόχο να αποτυπώσει τις επαγγελματικές, επιμορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες των γυναικών που ζουν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας με λιγότερους από 20.000 κατοίκους. Με τίτλο «Γυναίκες της Περιφέρειας», έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα ευκαιριών ανάμεσα στις γυναίκες των αστικών κέντρων και εκείνες της περιφέρειας, προσφέροντας γνώση και τεκμηρίωση για τις προκλήσεις, τα εμπόδια αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις λύσεις που προτείνουν οι ίδιες οι γυναίκες για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στις περιοχές τους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης