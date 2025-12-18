Για πρώτη φορά γυναίκα νικήτρια στον Μαραθώνιο της Ανταρκτικής (βίντεο)

Ο 20ος Μαραθώνιος της Ανταρκτικής (Antarctic Ice Marathon) έζησε μια ιστορική στιγμή: για πρώτη φορά έκοψε το νήμα μια γυναίκα. Πρόκειται για την Αυστραλή Catherine Drysdale, που όχι μόνο αγωνίστηκε σε παγωμένες επιφάνειες και συνθήκες έως και -18°C αλλά και ξεπέρασε όλους τους συναθλητές της, γυναίκες και άντρες, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε τρεις ώρες, 48 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.