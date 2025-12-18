Για πρώτη φορά γυναίκα νικήτρια στον Μαραθώνιο της Ανταρκτικής (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Για πρώτη φορά γυναίκα νικήτρια στον Μαραθώνιο της Ανταρκτικής (βίντεο)

Η μαραθωνοδρόμος Catherine Drysdale από την Αυστραλία νίκησε όλους τους συναθλητές της, γυναίκες και άντρες, σε θερμοκρασίες έως και -18°C

Για πρώτη φορά γυναίκα νικήτρια στον Μαραθώνιο της Ανταρκτικής (βίντεο)
Ο 20ος Μαραθώνιος της Ανταρκτικής (Antarctic Ice Marathon) έζησε μια ιστορική στιγμή: για πρώτη φορά έκοψε το νήμα μια γυναίκα. Πρόκειται για την Αυστραλή Catherine Drysdale, που όχι μόνο αγωνίστηκε σε παγωμένες επιφάνειες και συνθήκες έως και -18°C αλλά και ξεπέρασε όλους τους συναθλητές της, γυναίκες και άντρες, ολοκληρώνοντας τον αγώνα σε τρεις ώρες, 48 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης