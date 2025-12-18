Αθήνα Μαξίμου: Οι ευχές της για τα γενέθλια του Αιμίλιου Χειλάκη είναι η επιτομή της συντροφικότητας
Αθήνα Μαξίμου: Οι ευχές της για τα γενέθλια του Αιμίλιου Χειλάκη είναι η επιτομή της συντροφικότητας

«Συνοδοιπόρε μου»

Αθήνα Μαξίμου: Οι ευχές της για τα γενέθλια του Αιμίλιου Χειλάκη είναι η επιτομή της συντροφικότητας
Η Αθηνά Μαξίμου έκανε μια νέα δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Facebook για να ευχηθεί στον σύντροφό της, Αιμίλιο Χειλάκη, για τα γενέθλιά του. Ανέβασε μια φωτογραφία του από το θέατρο, την οποία συνόδευσε με ένα κείμενο-επιτομή της συντροφικότητας, καθώς είναι γνωστό ότι το ζευγάρι μοιράζεται τη ζωή του εδώ και πολλά χρόνια – εδώ και δύο δεκαετίες, όπως διευκρινίζει η ίδια.

