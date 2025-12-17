UGG FW25: Όταν το Iconic Feeling συναντά το σύγχρονο ανδρικό στυλ με τον Central Cee
UGG FW25: Όταν το Iconic Feeling συναντά το σύγχρονο ανδρικό στυλ με τον Central Cee

Μια σύγχρονη ιστορία που συνδέει τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική ελευθερία και τον τρόπο που ο σημερινός άνδρας αντιλαμβάνεται το στιλ και την άνεση.

UGG FW25: Όταν το Iconic Feeling συναντά το σύγχρονο ανδρικό στυλ με τον Central Cee
ΗUGG παρουσιάζει την καμπάνια “Iconic Feeling” για τη σεζόν FW25, μια σύγχρονη ιστορία που συνδέει τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική ελευθερία και τον τρόπο που ο σημερινός άνδρας αντιλαμβάνεται το στιλ και την άνεση. H UGG που γεννήθηκε μέσα στην surf κουλτούρα εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο για κάθε άνδρα που ζει με δυναμικό ρυθμό.

